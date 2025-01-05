Известный украинский певец и лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец показал своего отца Владимира.
Оказалось, что сегодня, 5 января, папа звезды празднует свой день рождения. По случаю праздника Сергей решил опубликовать в Instagram совместное фото с именинником и поздравить его с праздником.
"Па, с днем рождения! Будь нам здоров! Любим тебя!" - написал Танчинец, но не отметил, сколько лет исполнилось отцу.
Реакция подписчиков
Поклонники певца тоже оставили свои поздравления под постом:
- "Искренне поздравляю вашего папу с днем рождения! Долгих лет жизни и счастья без ограничений!"
- "Поздравляем именинника"
- "Здоровья отцу и благодарность за такого хорошего, трудолюбивого и талантливого сына! Счастья всей вашей замечательной семье"
- "Поздравляю с днем рождения! Здоровья крепкого и мирного неба над головой"
- "Поздравляю! Счастья, радости, благополучия и победы".
Напомним, недавно ранее жена Виктора Павлика - Екатерина Репяхова - трогательно поздравила певца с 59-летием. Она также показала в сети семейные кадры со звездным мужем.