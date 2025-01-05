Артист поздравил родного человека с праздником.

Известный украинский певец и лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец показал своего отца Владимира.

Оказалось, что сегодня, 5 января, папа звезды празднует свой день рождения. По случаю праздника Сергей решил опубликовать в Instagram совместное фото с именинником и поздравить его с праздником.

"Па, с днем рождения! Будь нам здоров! Любим тебя!" - написал Танчинец, но не отметил, сколько лет исполнилось отцу.

Видео дня

Реакция подписчиков

Поклонники певца тоже оставили свои поздравления под постом:

"Искренне поздравляю вашего папу с днем рождения! Долгих лет жизни и счастья без ограничений!"

"Поздравляем именинника"

"Здоровья отцу и благодарность за такого хорошего, трудолюбивого и талантливого сына! Счастья всей вашей замечательной семье"

"Поздравляю с днем рождения! Здоровья крепкого и мирного неба над головой"

"Поздравляю! Счастья, радости, благополучия и победы".

Напомним, недавно ранее жена Виктора Павлика - Екатерина Репяхова - трогательно поздравила певца с 59-летием. Она также показала в сети семейные кадры со звездным мужем.

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