Музыкальный инструмент пустили с молотка.

На благотворительном аукционе была продана уникальная гитара американской певицы Тейлор Свифт, за которую заплатили 120 тысяч долларов, сообщает Billboard. Этот инструмент особенный в том числе и благодаря автографу артистки.

Средства, полученные от продажи гитары, будут направлены в пансион OK Kids Korral. Это учреждение предоставляет жилье и медицинскую поддержку для родителей и детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Каждый год организация поддерживает примерно 300 семей, обеспечивая им комфортные условия проживания. Общая сумма, собранная на благотворительных аукционах в этом году, установила новый рекорд и составила 1,8 млн долларов, предназначенных для фонда OK Kids Korral.

Кроме гитары Тейлор Свифт, на торгах также продавались предметы с автографами других знаменитостей. Например, ценные вещи, принадлежавшие баскетболисту НБА Стефену Карри.

Кто такая Тейлор Свифт

Тейлор Свифт - 33-летняя американская певица, автор песен и музыкальный продюсер. Творчество Свифт привело ее к тому, что она стала 12-кратным лауреатом премии "Грэмми".

Наиболее популярные песни Свифт, которые принесли ей мировую славу и признание: "You Belong With Me", "Love Story", "I Knew You Were Trouble", "Mean" и другие.

