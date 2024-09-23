Дизайнерша также ответила, согласится ли она обручиться с музыкантом, если он сделает ей предложение.

Украинская дизайнерша и стилистка Ольга Навроцкая рассказала об отношениях с музыкантом, участником группы "ТНМК" Фаготом, он же Олег Михайлюта. Женщина ответила, почему после 15 лет отношений они с мужчиной не поженились.

По словам 50-летней Навроцкой, для нее неважно, состоят ли они в официальном браке. Сейчас она находится во вторых серьезных отношениях. До встречи с Фаготом Ольга была замужем, поэтому больше не стремится к этому:

Не вижу в этом важности. У меня уже было белое платье, свадьба была. У меня нет желания. Я тоже могу пустить слезу на свадьбе, я обожаю хеппиенды, но я не считаю это таким важным в отношениях. Когда вы не женаты, есть ощущение внутренней свободы. Мне кажется, если ты потеряешь эту свободу, это может привести... Ну короче, не надо.

Навроцкая вспомнила также случай, когда их с любимым хотели сфотографировать для обложки одного из украинских глянцев. Тогда они отказались от предложения. По словам стилистки, она смотрела на пары, которые часто появлялись на обложках журналов, а потом расходились. Как говорит Ольга, такие предрассудки и стали причиной отказа.

"Мне комфортно в том состоянии, в котором сейчас есть. Когда начинаются такие потрясения, которые мы сейчас проживаем, - это все вообще я считаю неважным. Это какой-то бред. Я хочу никогда не возвращаться к этой мелочи", - добавила знаменитость.

В то же время дизайнерша призналась, что если Михайлюта сделает ей предложение, то она выйдет за него замуж, поскольку вместе они уже много пережили. Правда, об этом Ольга сейчас не думает и не ждет предложения от любимого.

К слову, музыкант и стилист состоят в отношениях с 2009 года. У пары нет общих детей. У Фагота есть сын от первого брака - 14-летний Никита.

Напомним, ранее Ольга Навроцкая ответила, почему у нее нет детей. Она также призналась, готова ли взять ребенка из детдома.

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