Кравцева впервые за долгое время показала 9-летних детей: как выглядят двойнята сейчас

Известная украинская актриса и ведущая Елена Кравец впервые за долгое время показала своих детей-близнецов.
Она опубликовала новую фотографию в Instagram с 9-летними Екатериной и Иваном. На снимке дети позируют в вышиванках и венках вместе со звездной мамой.
Елена также призналась, что в этом году дети проведут летние каникулы в детском лагере в Карпатах.
"Хотелось не просто каникул, а опыта, который даст больше: новые знакомства, самостоятельность и уверенность в себе. Лагерь – это место, где дети раскрываются, учатся взаимодействовать, принимать решения и находят друзей. Уже с нетерпением ждем это приключение", – написала Кравец.
К слову, Елена состоит в браке с 2002 года с мужем Сергеем. У супругов трое общих детей: Мария, Екатерина и Иван. В последнее время ходят слухи, что пара рассталась, однако сама Кравец отмечает, что "все сложно" в их отношениях, но они вместе.
Напомним, ранее Елена Кравец показала мужа-военного с детьми. Сейчас они редко видятся, однако Сергей устроил сюрприз на праздники и приехал домой.