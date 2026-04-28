Известная украинская певица призналась, что пережила клиническую смерть

Наталья также рассказала о своих других сложных диагнозах.

Украинская певица Наталья Бучинская рассказала, что перенесла клиническую смерть.

По словам артистки, это произошло в детстве. Причиной стала двусторонняя пневмония.

"В детстве была клиническая смерть. Я заболела в полгода двусторонней пневмонией. Мой отец не очень любит об этом говорить, а вы представьте, что он врач и на его глазах синеет ребенок. Тут подошла медсестра, которая сделала укол в голову, где была видна вена. Вот эта сестричка и молитвы меня спасли", – призналась Наталья в интервью Славе Демину.

Исполнительница песни "Жоржины" добавила, что у нее были еще серьезные проблемы со здоровьем уже во взрослом возрасте, о которых она долгое время не рассказывала родным.

"Когда я переехала в Киев, я несколько раз попадала в больницу, но я не говорила родителям об этом. Я проходила лечение и только спустя лет 10 я случайно рассказала. Сначала во время работы в ансамбле, когда мы дали около 300 концертов, и тогда у меня были перенапряженные голосовые связки. А во второй раз – это переезды, холод и так далее, и я простудила почки. У меня был пиелонефрит – это очень серьезное воспаление", – рассказала Бучинская.

Напомним, ранее Наталья Бучинская призналась, кто из известных музыкантов был ее первой любовью.

