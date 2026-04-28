В наше время большинство людей не могут представить свою жизнь без соцсетей и мессенджеров. Они нужны для работы, общения с близкими и друзьями, совершения онлайн покупок и так далее. Выбор среди них достаточно широкий, а одним из самых распространённых в нашей стране считается Viber. Но при его использовании могут возникать определенные проблемы. О том, что делать, если пишет "недостаточно памяти" в Viber, - расскажем в материале.

Как освободить память на Viber - простые методы

Если вы активно пользуетесь этим мессенджером и при этом у вас много различных чатов, групп и переписок, то такая проблема будет возникать регулярно. Память вашего устройства будет постоянно заполняться, поэтому полезно будет знать, как исправить проблему с нехваткой места в Viber.

После очистки памяти освобождается место на смартфоне, при этом удаляются из чатов ненужные медиафайлы, которые накопились со временем. Есть несколько надежных способов для решения проблемы. Очистить Вайбер на Андроиде можно следующим образом:

Сначала нужно открыть приложение, потом нажать на иконку "Еще" (троеточие) в нижнем правом углу, затем выбрать "Настройки" и зайти в раздел "Память". Там можно увидеть, сколько в общем занимают фото/видео в Viber.

После этого просто надо нажать на кнопку "Очистить кэш" - временные медиафайлы будут удалены.

Также в этом меню есть возможность очистить конкретные чаты от ненужных данных.

Стоит отметить, что при удалении файлов через настройки Viber сами сообщения остаются, но при этом освобождается память устройства. Если же вы сохранили фото или видео в галерею, то они оттуда никуда не пропадут. Это самый простой метод, как очистить Вайбер без потери данных, которые вам еще нужны. При этом на телефоне может освободиться сразу несколько гигабайт памяти.

Есть еще один способ, как очистить Вайбер на Самсунге: в настройках смартфона среди приложений нужно найти Viber, а потом во вкладке "Хранилище" нажать на кнопку очистки кэша.

Как очистить кэш Вайбер на ПК - все немного сложнее

В этом вопросе не все так просто, как со смартфоном. Дело в том, что на компьютере у этого приложения нет своего кэша, потому что оно синхронизируется с телефонной версией. Один из способов - это в профиле найти через параметры "Конфиденциальность" и удалить файлы.

Также в Windows это можно сделать вручную, прожав следующее: Win+R - ввести в строку "appdata" - Roaming - ViberPC, где надо удалить папку с номером телефона. После этого нужно просто переустановить Viber и синхронизировать его с мобильной версией.

