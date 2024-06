Джастина Тимберлейка арестовали: что случилось

Это произошло в понедельник, 17 июня.

Американского певца Джастина Тимберлейка арестовали. Он попал в "лапы" правоохранителей из-за вождения в нетрезвом виде.

Сообщается, что инцидент произошел 17 июня в Хэмптоне. И уже сегодня, 18 июня, артист предстанет перед судом.

Однако обстоятельства его задержания пока неизвестны. Представитель суда Саг-Харбора лишь подтвердил информацию о том, что Тимберлейк сел за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что арест произошел во время мирового турне певца и автора песен "The Forget Tomorrow". Он планирует выступить на этой неделе в Чикаго и Нью-Йорке.

Чем известен Джастин Тимберлейк

Джастин Тимберлейк - обладатель четырёх премий "Эмми" и девяти премий "Грэмми".

Он пришёл к славе в качестве одного из солистов бой-бэнда ’N Sync. В 2002 году он выпустил свой первый сольный альбом Justified, проданный более 8 миллионов копий по всему миру. Вторым соло-релизом Тимберлейка стал альбом FutureSex/LoveSounds, который был выпущен в 2006 году и включил в себя такие успешные синглы как "SexyBack", "My Love" и "What Goes Around... Comes Around", ставшие хитами № 1 в США.

В 1997-2002 годах встречался с Бритни Спирс, после расставания выпустил песню и клип "Cry Me a River". Песня впоследствии стала мировым хитом.

В 2003 году Тимберлейк начал встречаться с Камерон Диас. В начале 2007 года пара объявила о разрыве отношений.

В феврале 2007 года начал встречаться с актрисой Джессикой Бил. В 2011 году они расстались, но несколько месяцев спустя помирились и 19 октября 2012 года поженились в Италии. В апреле 2015 года у пары родился сын Сайлас Рэндалл Тимберлейк. В сентябре 2020 года у пары родился второй сын Финеас.

