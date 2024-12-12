Он говорит, что проблема была в советской пропаганде.

Звезда многих украинских сериалов, например, "Слуга народа", Дмитрий Суржиков рассказал об украинизации и когда начал общаться на родном языке.

В интервью "Обозревателю" он признался, что долгое время общался на русском.

"Так случилось, что я родился и вырос в городе Мариуполь, где в то время русскоязычность просто зашкаливала. Процента тех, кто разговаривал на украинском, можно даже не считать. Впоследствии работал в театрах, где спектакли тоже шли на русском - кстати, их было очень много", - говорит Суржиков.

Видео дня

Однако в 35 лет Дмитрий начал работать в Молодом театре, где спектакли уже шли на украинском. Он говорит, что для него это было серьезным испытанием:

"Казалось, 35 лет - возраст вроде и не такой большой. Но как артист ты уже сформирован с технической точки зрения - ощущение слова, звукообразование. Мы же драматические актеры, не пантомима. Переход был болезненным, имели место разного рода проколы. Но это произошло".

Однако он признается, что долгое время даже не знал, что существует украинский язык из-за советской пропаганды.

"Я родился, повторюсь, на юге Донецкой области, город тогда назывался Жданов. И до какого-то времени вообще не знал, что существует украинский язык. Представляете, сколько денег, энергии, времени, силы вложила советская пропаганда, чтобы происходила такая ситуация? Как им удалось изолировать молодое поколение от языка? Может, у кого-то дедушки-бабушки разговаривали в селе. Но отношение было, как я уже наблюдал позже, такое: ну что тут скажешь, селюки. А мы тут в городе - инженеры, люди серьезные, только на русском. Вот в таком духе, понимаете?" - добавил Суржиков.

Напомним, ранее известная украинская ведущая высказалась о языковом вопросе во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: