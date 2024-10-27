Она призвала всех украинцев переходить на государственный язык.

Украинская телеведущая и актриса Даша Малахова высказалась относительно языкового вопроса в Украине во время войны.

В своем Instagram она решила поделиться наблюдениями, которые ее возмутили недавно.

"Была в киевском кафе, где сидят все сливки и каждый, б**ха, столик говорит на русском. Это не вопрос кафе, потому что персонал говорит на невероятно красивом украинском, а именно людей, которые пришли с друзьями, коллегами, бизнес-партнерами... Все трындят на русском. Мы с подругой были шокированы", - подчеркнула Даша.

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Она также добавила, что сама разговаривала на русском до начала войны и росла в среде, где большинство общались на негосударственном языке. Однако со временем смогла перейти на украинский и призывает всех тоже делать подобные попытки.

"Когда началось полномасштабное, мой муж сказал: "Мы все отныне говорим на украинском". Я русскоязычная, училась в русскоязычной школе, у меня была русскоязычная семья. Это абсолютно мне не мешает не держаться за те факты, а переходить на украинский. Да, я была одна из первых, кто делал украиноязычный контент с 2006 года. У меня был языковой режим, я говорила коряво, но ничего, все стало на свои места. Но я тотально против языкового хейта. Это о том, чтобы с нежностью заставлять людей переходить на украинский".

По словам Малаховой, нужно начать общаться на государственном языке в быту с родными и детьми. Стоит не бояться делать ошибки и вдохновлять своим примером других.

"Общение на украинском - это огромный инструмент нашего взаимодействия с врагом. Это очень-очень сильный ресурс. Очень прошу почувствовать эту силу слова", - подчеркнула ведущая.

Напомним, ранее актриса Наталья Денисенко высказалась о русскоязычных украинцах во время войны.

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