'Я против': известный ведущий публично высказался о языковом вопросе

Демин считает, что в публичном пространстве нужно разговаривать только на украинском.

Ведущий Слава Демин резко высказался о языковом вопросе в Украине. После того, как певица Гайтана столкнулась с хейтом из-за русского языка, он решил поделиться своей точкой зрения по этому поводу.

По его словам, в Украине нет запрета разговаривать на любом языке в личной жизни, и это обычная демократическая позиция. Но он выступает за то, чтобы публичные люди в публичном пространстве общались на украинском.

"Потому что они публичные, и тем самым показывают своим поклонникам, что украинский – это нормально. Это не второстепенный язык, не язык "хахлов" и всякая такая х**ня. Я патриот Украины, и всегда говорил, что в нашей стране должен быть только украинский язык. Но я против принуждения и радикализма, потому что эти методы никогда ни к чему не приводили, кроме отвращения", - написал Демин в своем Telegram-канале.

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Но, в то же время, продолжил ведущий, история с Гайтаной - это показатель того, что когда артист постоянно находится за границей и ему трудно почувствовать внутреннее состояние страны, он считает, что все в шоу-бизнесе так же, как было до 2022 года.

"Гайтана – легендарная певица. Чего стоит ее песня "Дети света". Но хотелось бы, чтобы она приехала в Украину и увидела, что публичное пространство уже совсем другое. И фразы о языке, которые говорили ранее, в Украине уже точно не работают и не будут работать", - добавил Слава.

Напомним, ранее известный певец высказался о звездах, поющих на русском языке.

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