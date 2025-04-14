Звезда 'Дизель шоу' сообщила, что покидает проект: 'Это был тяжелый шаг'

Яна Глущенко объяснила свое решение.

Украинская актриса, участница "Дизель шоу" Яна Глущенко сообщила, что покидает проект. По ее словам, это был тяжелый, но важный шаг. Об этом она рассказала в Инстаграмм.

"В сердце — целая вселенная воспоминаний, смеха, слез, настоящей дружбы и ставшей родной сцены. Я благодарна каждому актеру, каждому зрителю, каждому, кто был частью этой великой истории. Я вас очень люблю", - написала Яна.

Актриса добавила, что хочет попробовать себя в новых амплуа, поэтому и решилась на этот шаг.

Видео дня

"Но душа стремится к новому. Новые роли, новые ощущения, новые вызовы. Я не прощаюсь – я просто открываю новую страницу. Спасибо, что были со мной. Пожалуйста, оставайтесь", - добавила знаменитость.

Чем известна Яна Глущенко

Началом серьезной актерской юмористической карьеры актриса считает работу в проекте "Большая разница по-украински".

В 2013 году она сыграла роль в драме "Позднее раскаяние" (режиссер Оксана Байрак, которая выхваляет диктатора Путина).

С 2015 года она стала актрисой проекта "Дизель шоу".

Напомним, ранее проект "Дизель шоу" покинул Олег Иваница. Он рассказал, что принял такое решение после гибели Марины Поплавской в ДТП.

Вас также могут заинтересовать новости: