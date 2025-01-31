MOLODI отметили, что у Дорна почти нет шансов на восстановление репутации в Украине / коллаж УНИАН, скриншот Instagram

Украинская группа MOLODI, которая прошла в финал Национального отбора на "Евровидение-2025", высказалась об украинском артисте Иване Дорне. Участники коллектива Иван и Кирилл объяснили, удастся ли коллеге, который уехал за границу и молчит о войне, восстановить репутацию в Украине.

В интервью для издания "РБК-Украина" Кирилл отметил, что покинуть свою страну и не поддерживать ее в сложные времена - это был сознательный выбор Дорна. Он убежден, что былую славу в Украине и расположение аудитории ему уже не удастся вернуть, поскольку за эти почти три года украинцы изменились, как их взгляды и отношение к отдельным исполнителям. Его молчаливую позицию во время войны участник Нацотбора называет неправильной.

"С началом вторжения Дорн сделал свой выбор - он решил не быть в контексте войны. У меня нет к нему особого отношения, но я точно знаю, что лояльность украинской аудитории ему уже не вернуть. Быть в стороне в такое время - это неправильная позиция", - убежден Кирилл.

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Его коллега Иван добавил, что певец мог бы стать еще более успешным в Украине, если бы не покинул ее, поскольку считает его очень талантливым музыкантом. Сейчас он никак не способствует развитию украинской культуры и работает на зарубежную аудиторию, говорит финалист конкурса.

Участники группы MOLODI / скриншот Instagram

"Насколько нам известно, Дорн поддерживает Украину, но все равно выбрал позицию, которая не способствует развитию украинской культуры. Это, безусловно, большой минус, ведь он талантливый человек и замечательный музыкант. Сейчас он, возможно, выбрал другой путь - жить в Европе и действовать по своему усмотрению. Но мы убеждены, что сегодня как никогда важно поддерживать украинский язык, культуру и идентичность, и каждый артист, особенно известный, несет за это ответственность", - добавил Ваня.

К слову, MOLODI выступят в финале Нацотбора 8 февраля с песней "my sea". Тогда станет известно, кто из 10 участников конкурса поедет на Евровидение в Базель, Швейцария. Само международное шоу запланировано на май 2025 года.

Напомним, ранее Иван Дорн после выступления с россиянами заговорил на украинском и вспомнил Лину Костенко. На фоне критики в сети певец обратился к украинцам.

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