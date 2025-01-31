Коллектив MOLODI объяснил, что думает об артисте, который уехал за границу.

Украинская группа MOLODI, которая прошла в финал Национального отбора на "Евровидение-2025", высказалась об украинском артисте Иване Дорне. Участники коллектива Иван и Кирилл объяснили, удастся ли коллеге, который уехал за границу и молчит о войне, восстановить репутацию в Украине.

В интервью для издания "РБК-Украина" Кирилл отметил, что покинуть свою страну и не поддерживать ее в сложные времена - это был сознательный выбор Дорна. Он убежден, что былую славу в Украине и расположение аудитории ему уже не удастся вернуть, поскольку за эти почти три года украинцы изменились, как их взгляды и отношение к отдельным исполнителям. Его молчаливую позицию во время войны участник Нацотбора называет неправильной.

"С началом вторжения Дорн сделал свой выбор - он решил не быть в контексте войны. У меня нет к нему особого отношения, но я точно знаю, что лояльность украинской аудитории ему уже не вернуть. Быть в стороне в такое время - это неправильная позиция", - убежден Кирилл.

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Его коллега Иван добавил, что певец мог бы стать еще более успешным в Украине, если бы не покинул ее, поскольку считает его очень талантливым музыкантом. Сейчас он никак не способствует развитию украинской культуры и работает на зарубежную аудиторию, говорит финалист конкурса.

"Насколько нам известно, Дорн поддерживает Украину, но все равно выбрал позицию, которая не способствует развитию украинской культуры. Это, безусловно, большой минус, ведь он талантливый человек и замечательный музыкант. Сейчас он, возможно, выбрал другой путь - жить в Европе и действовать по своему усмотрению. Но мы убеждены, что сегодня как никогда важно поддерживать украинский язык, культуру и идентичность, и каждый артист, особенно известный, несет за это ответственность", - добавил Ваня.

К слову, MOLODI выступят в финале Нацотбора 8 февраля с песней "my sea". Тогда станет известно, кто из 10 участников конкурса поедет на Евровидение в Базель, Швейцария. Само международное шоу запланировано на май 2025 года.

Напомним, ранее Иван Дорн после выступления с россиянами заговорил на украинском и вспомнил Лину Костенко. На фоне критики в сети певец обратился к украинцам.

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