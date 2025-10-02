Теперь он служит в штабе.

Украинский ресторатор Даниэль Салем, который стал ведущим нового сезона шоу "Зважені та щасливі", рассказал об изменениях в военной жизни.

В День защитников и защитниц Украины он опубликовал в своем Instagram-аккаунте кадры в военной форме, признавшись, что сейчас его служба претерпела изменения. По словам Салема, он понял, что работа в штабе не менее важна:

"Мы стараемся делать все, чтобы боевым группам было легче выполнять задачи на позициях. Я знаю, о чем говорю, потому что не так давно был на той стороне. Каждый военный и на фронте, и в тылу - делает весомый вклад в приближение нашей общей цели! Люблю тебя, Украина".

Напомним, в начале полномасштабного вторжения Даниэль Салем присоединился к рядам территориальной обороны, а затем стал бойцом разведывательно-диверсионного подразделения "12 друзей Оушена".

Летом 2022 года он рассказывал журналистам, что за время службы получил контузию, а также имел травму спины.

