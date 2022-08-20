Телеведущий и ресторатор, который пошел защищать Украину, недавно лежал в больнице из-за травмы спины.

Известный украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который пошел защищать страну в рядах ВСУ, дал интервью проекту "Неймовірна правда про українців". Там он признался, что недавно был на больничном из-за травмы спины.

"Я в спецподразделении, и я в авиаразведке в бригаде 299, поэтому у нас есть выезды. Сейчас моя семья не здесь, у меня нет друзей кроме военных моих собратьев. И если мы едем "отдыхать", если так можно сказать, я выбираю делать что-то полезное - волонтерю. Например, сейчас у меня был больничный, потому что получил травму спины. Поймал, как говорится, пулю в броник", - рассказал Салем.

Несколько месяцев назад у него уже были проблемы - он получил контузию и потерял слух.

"Сейчас там образование - киста, которая мешает слуху вернуться", - поделился Даниэль.

Также телеведущий рассказал, что у него в телефоне было прощальное видео. Его Салем записал на случай гибели на фронте. Но решил удалить ролик.

"Мне сказали, что это плохая примета, как и брить бороду. Если я умру как воин - это будет самая достойная смерть. Ну, если умирать, что может быть лучше, чем умирать за свою страну, за что-то большое и действительно крутое", - резюмировал Даниэль Салем.

Напомним, Коля Серга отправился на выполнение задания с Даниэлем Салемом.

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