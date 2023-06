Певица примерила смелый образ.

Украинская певица Тина Кароль похвасталась новым "аутфитом". В этот раз звезда "засветила" обнаженный животик.

Так, на новых фото, которые певица разместила в Instagram, она позирует в стильном костюме-тройке, который состоит из широких черных брюк, жилета и жакета с подкладкой, на которой написано Kyiv.

Костюм прикрыл почти все части тела певицы. Обнаженным остался лишь живот. Кароль похвасталась стройными формами и во всей красе показала, как выглядит в свои 38 лет.

В новом "луке" Кароль сфотографировалась на фоне голубого неба. В комментариях к фото она процитировала легендарную песню "Як тебе не любити, Києві мій", в которой призналась столице в любви.

Известно, что певица примерила костюм от украинского бренда ONE BY ONE. Штани стоили 1 тысячу 900 гривень, жилет - почти 1 тысячу 700 гривень. А такой жакет, как у Кароль, стоит почти 3 тысячи грн.

В комментариях поклонники не скрывают, что восхищаются фигурой Кароль. Они пишут:

"Вы знаете, что это незаконно быть такой стройной? Очень круто"

"Такая стройная, что поднята к облакам"

"Да, Киев - наша гордость"

Напомним, ранее Тина Кароль показалась без одежды и взбудоражила фанов "постельным" селфи.

