Украинская певица Тина Кароль взбудоражила фанов. Звезда показала "постельное" селфи, на котором она позировала без одежды.
"Горячее" фото Кароль было в подборке снимков, которыми она поделилась в своем Telegram. Для селфи певица не делала макияж и укладку.
Кароль позировала лежа на кровати, прикрыв тело белоснежным одеялом. Певица не стесняется показываться без фильтров и косметики, что очень нравится ее поклонникам.
Восторженные комментаторы принялись "засыпать" певицу комплиментами. Пользователи пишут, что они восхищаются умением Кароль делать "постельные" селфи без единого намека на пошлость.
Фанаты написали:
"Этот невероятный молодежный стиль вам так идет!"
"Как всегда красавица"
"Не могу насмотреться, каждое ваше фото - шедевр"
"С вами любой день станет лучше, приятно смотреть на то, какая вы красотка"
"Вау! Просто нет слов".
Напомним, ранее Тина Кароль произвела фурор, примерив соблазнительное "голое" платье. Фанаты пришли в восторг от фигуры и стиля певицы, которая не прекращает удивлять смелыми образами.