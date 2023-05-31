Певица поразила поклонников своей красотой.

Украинская певица Тина Кароль взбудоражила фанов. Звезда показала "постельное" селфи, на котором она позировала без одежды.

"Горячее" фото Кароль было в подборке снимков, которыми она поделилась в своем Telegram. Для селфи певица не делала макияж и укладку.

Кароль позировала лежа на кровати, прикрыв тело белоснежным одеялом. Певица не стесняется показываться без фильтров и косметики, что очень нравится ее поклонникам.

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Восторженные комментаторы принялись "засыпать" певицу комплиментами. Пользователи пишут, что они восхищаются умением Кароль делать "постельные" селфи без единого намека на пошлость.

Фанаты написали:

"Этот невероятный молодежный стиль вам так идет!"

"Как всегда красавица"

"Не могу насмотреться, каждое ваше фото - шедевр"

"С вами любой день станет лучше, приятно смотреть на то, какая вы красотка"

"Вау! Просто нет слов".

Напомним, ранее Тина Кароль произвела фурор, примерив соблазнительное "голое" платье. Фанаты пришли в восторг от фигуры и стиля певицы, которая не прекращает удивлять смелыми образами.

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