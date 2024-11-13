Лауреатом Букеровской премии 2024 года стал роман английской писательницы Саманты Харви "Orbital".
Как сообщается на официальном сайте премии, победительницу объявили на церемонии в Олд Биллингсгейт в Лондоне. Романистка получила 50 тысяч фунтов стерлингов и трофей, который ей вручил прошлогодний победитель Пол Линч.
В романе описывается один день из жизни шести астронавтов и космонавток, которые находятся на борту Международной космической станции:
"Компактный, но одновременно чрезвычайно объемный, "Orbital" приглашает нас наблюдать за величием Земли, одновременно размышляя об индивидуальной и коллективной ценности каждой человеческой жизни".
Короткий список Букеровской премии 2024 года:
- "Held", Энн Майклз.
- "Creation Lake", Рэйчел Кушнер.
- "James", Персиваль Эверетт.
- "The Safekeep", Яэль ван дер Вуден.
- "Stone Yard Devotional", Шарлотта Вуд.
Что известно о Букеровской премии
Литературную награду The Booker Prize ежегодно вручают авторам в Великобритании с 1969 года. Она считается одной из самых престижных премий в этой области.
Обычно на соискание премии подают более 100 книг. Сначала жюри формирует длинный список премии (около 20-25 названий), а затем оставляет только шесть.