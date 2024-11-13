Автор получила большую денежную награду.

Лауреатом Букеровской премии 2024 года стал роман английской писательницы Саманты Харви "Orbital".

Как сообщается на официальном сайте премии, победительницу объявили на церемонии в Олд Биллингсгейт в Лондоне. Романистка получила 50 тысяч фунтов стерлингов и трофей, который ей вручил прошлогодний победитель Пол Линч.

В романе описывается один день из жизни шести астронавтов и космонавток, которые находятся на борту Международной космической станции:

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"Компактный, но одновременно чрезвычайно объемный, "Orbital" приглашает нас наблюдать за величием Земли, одновременно размышляя об индивидуальной и коллективной ценности каждой человеческой жизни".

Короткий список Букеровской премии 2024 года:

"Held", Энн Майклз. "Creation Lake", Рэйчел Кушнер. "James", Персиваль Эверетт. "The Safekeep", Яэль ван дер Вуден. "Stone Yard Devotional", Шарлотта Вуд.

Что известно о Букеровской премии

Литературную награду The Booker Prize ежегодно вручают авторам в Великобритании с 1969 года. Она считается одной из самых престижных премий в этой области.

Обычно на соискание премии подают более 100 книг. Сначала жюри формирует длинный список премии (около 20-25 названий), а затем оставляет только шесть.

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