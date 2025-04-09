Победитель разделит с переводчиком 50 тысяч фунтов стерлингов.

Жюри Международной Букеровской премии объявило шортлист 2025 года, в который вошли пять романов и сборник рассказов. Их авторы впервые попали в этот список.

Как сообщается на официальном сайте The Booker Prizes, жюри возглавляет лауреат Букеровской премии Макс Портер. В его состав также вошли поэт, режиссер и фотограф Калеб Феми, писательница и директор издательства Wasafiri Сана Гоял, автор и переводчик Антон Хур и певица и автор песен Бет Ортон.

Члены жюри выбирали из 154 представленных издательствами книг, в короткий список вошли следующие:

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"A Leopard-Skin Hat", Анн Серре;

"Heart Lamp", Бану Муштак;

"Perfection", Винченцо Латронико;

"Under the Eye of the Big Bird", Хироми Каваками;

"Small Boat", Венсан Делекруа;

"On the Calculation of Volume I", Сольвей Балле.

Победителя премии объявят 20 мая на церемонии в лондонской галерее Tate Modern. Награда состоит из 50 тысяч фунтов стерлингов, которые распределяются поровну между автором и переводчиком. Кроме того, предусмотрен приз в размере 5 тысяч фунтов стерлингов за каждую книгу из короткого списка.

Международная Букеровская премия

The International Booker Prize - это одна из самых престижных литературных наград, основанная в 2004 году для награждения лучших произведений художественной литературы, переведенных на английский язык и опубликованных в Великобритании и/или Ирландии.

Международную Букеровскую премию 2024 года получила "Kairos" немецкой писательницы Йенни Эрпенбек.

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