'Не верю, что я жива': участница 'Холостяка' рассказала о 'прилете' в дом

Маричка едва успела выбежать на улицу во время пожара.

Участница 13-го сезона романтического проекта "Холостяк" и журналистка Маричка Довбенко рассказала о "прилете" в дом.

В ночь на 15 июня россияне атаковали Украину ракетами и дронами, в частности, только по Киеву враг нанес удар 60 ракетами. Уже известно о 28 раненых и 4 погибших в результате вражеского удара по столице, а еще во многих районах города повреждены жилые дома. Одним из них оказался дом Марички. В своем Instagram девушка рассказала, что осколок попал на несколько этажей выше ее квартиры.

"Я не верю, что жива! В мой дом попал осколок. Я была дома, услышала взрыв, начался пожар, осколок попал на несколько этажей выше меня. Лифты из-за этого не работали. Но слава Богу, на моем этаже был доступ к лестничной клетке. Спасибо, Боже", – написала Довбенко.

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В каком состоянии находится ее квартира сейчас – она не указала.

Напомним, ранее певица Елена Тополя поразила суммой выплат от государства на ремонт квартиры в Киеве после "прилета".

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