Именно Екатерина стала инициатором судебного процесса.

В 2021 году между бывшей и нынешней женами украинского певица Виктора Павлика разгорелся скандал. Экс-супруга артиста Лора Созаева заявила, что после смерти их общего сына Павлик выгоняет ее из квартиры, которую купил ранее в кредит. Репяхова рассказала, что никто никого не выгоняет, однако она не хочет, чтобы ее супруг продолжал выплачивать кредит за квартиру, в которой не живет. По словам блогерши, Виктор ежемесячно отдавал на покрытие долга от 30 до 50 тысяч гривень.

Сейчас в своем блоге Катя Репяхова рассказала, что судебный процесс окончен. У Созаевой больше нет претензий к Павлику:

"Ровно год назад на всю страну прогремела новость о том, что мой муж выгоняет на улицу свою бывшую жену. И вот наконец эта история закончилась. Конечно, целью никогда не было выгонять бывшую жену на улицу, и сегодня эта квартира поделена, кредит закрыт, и часть квартиры переписана на бывшую жену. У меня есть документы, где указано, что у бывшей жены нет претензий к бывшему мужу. Риелтор сделал что-то нереальное, он продал часть квартиры во время войны".

Екатерина добавила, что кредит был взят под очень невыгодные проценты, поэтому деньги, которые были потрачены на недвижимость, не получится вернуть даже после ее полной продажи.

"Почему столько радости у всех у нас? Потому что этот кредит был взят 15 лет назад. Мой муж отнес туда более 500 тысяч долларов, а стоимость квартиры на сегодняшний день где-то 120 тысяч долларов. Там две квартиры, сделанные под одну. То есть это большая достаточно квартира. Этот кредит был очень нелепым. Я не могла смотреть на то, как мой муж каждый месяц относит в банк по 30-40-50 тысяч гривень просто ни за что", - резюмировала Катя Репяхова.

История любви Репяховой и Павлика

Ранее Екатерина занимала должность концертного директора артиста, однако потом они неожиданно сообщили о свадьбе. На тот момент Виктор Франкович уже расстался со своей предыдущей женой Ларисой Созаевой. В июне 2021 года Катя родила первенца - мальчика назвали Михаилом.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика примерила на себя силиконовую грудь.

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