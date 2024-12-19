Предатель впервые за время большой войны приехал в страну-агрессорку.

Блогер Артур Бабич, который родился и вырос в Кривом Роге, а затем предал Украину, вернулся в Россию. Произошло это после его обещаний пополнить ряды оккупационной армии и мечтаний о получении российского гражданства.

Тиктокер много лет жил в РФ, но с началом большой войны уехал в США, а затем поселился в Армении. Ранее российские власти обвиняли его в "дискредитации армии" и угрожали депортацией за его возвращение. Находясь в Ереване, Бабич в последнем интервью рассказывал, как сильно скучает по России, а также выдал, что мечтает стать гражданином РФ и даже готов служить в террористической армии.

После таких заявлений Артур, похоже, получил "разрешение" на возвращение и уже на днях он опубликовал в своих соцсетях видео из страны-агрессора. Вернулся он в день рождения своей девушки-россиянки Анны Покров. Предатель устроил сюрприз блогерше и приехал на празднование в Москву.

На кадрах, которые опубликовал тиктокер, видно, как он сначала говорит с фанаткой путинского режима. Она сказала, что мечтает о его возвращении в РФ. А потом показан момент, где Бабич с цветами заходит в помещение, где проходило празднование. В подписи он выдал, что "любовь всегда побеждает", якобы она ему помогла вернуться в террористическую страну.

Пока неизвестно, каким образом Бабич попал в РФ, поскольку еще в 2023 году его могли депортировать и даже посадить в России. Вероятно, именно его бред о "возвеличивании" Путина и России поспособствовали его возвращению.

К слову, Артур был участником российского объединения тиктокеров "Dream Team House", которое распалось в начале 2022 года. После начала полномасштабного вторжения он выехал за границу и никоим образом не высказывался о войне. Лишь в сентябре он публично продемонстрировал свой фанатизм от преступлений захватчиков.

Напомним, ранее другой блогер Александр Волошин, который сбежал из Украины, купил роскошную виллу за границей и показал, как она выглядит. Сейчас мужчина поселился на острове Бали.

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