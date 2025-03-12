Предатель Бабич призвал его больше не называть украинским блогером.

Известный блогер Артур Бабич, который родился и вырос в Кривом Роге, а потом предал родину и поддержал путинский режим, объявил, что получает российский паспорт. Одиозный тиктокер выдал новое циничное заявление в сети и назвал Россию своим домом.

Как известно, в декабре прошлого года Бабич вернулся в Россию. Почти три года с момента полномасштабного вторжения он жил в США и Армении. Он и раньше выдавал фразы в стиле кремлевской пропаганды и говорил, что мечтает стать гражданином РФ.

Однако сейчас он официально подтвердил свои планы. В своих соцсетях предатель опубликовал видео, на котором показался возле миграционного центра в Москве и сообщил, что подает документы на получение российского паспорта. Мужчина окончательно отрекся от Украины выдав, что он больше не украинский тиктокер, а РФ - это официально его дом.

"Я приехал в миграционный центр с папкой документов, чтобы податься на гражданство. Уважаемые журналисты, перестаньте меня называть украинским тиктокером. Сам до сих пор не верю, что уже совсем скоро официально Россия будет моим домом", - выдал блогер.

К слову, Бабич известен как участник российского объединения тиктокеров "Dream Team House", которое распалось три года назад. В 2022 году Артур выехал из РФ и никак не высказывался о войне. Ему запретили въезд в страну-агрессоррку, а за пересечение границы его могли депортировать и даже посадить в России. Однако, находясь за границей, предатель активно выдавал чушь о "возвеличивании" Путина и России, что, вероятно, помогло ему вернуться в РФ в 2024-м.

Напомним, ранее Артур Бабич заявил, что мечтает служить в рядах оккупационной армии. А главной миссией своей жизни предатель называл "примирение украинских и российских детей".

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