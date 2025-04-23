Вячеслав никогда не был в стране-агрессоре.

Украинский актер театра и кино Вячеслав Хостикоев рассказал о предложениях россиян сниматься в кино и почему не согласился ехать в страну-агрессора.

По словам Вячеслава, до начала полномасштабного вторжения ему предлагали учиться и работать в РФ. Однако благодаря родному человеку актер не согласился на это.

"Я благодарен Вселенной, что как-то меня так оградила, потому что предлагали там и сниматься, предлагали поступать в какой-то институт. Но мама (украинская актриса Наталья Сумская, - УНИАН) она как будто чувствовала. Это такая магия, материнский опыт. Вот она знала, она меня всегда отгораживала от чего-то такого, она всегда говорит: "Сынок разговаривай на украинском языке! Где бы ты ни был, какие бы интервью ты ни давал - говори исключительно на украинском языке", - вспомнил Хостикоев в интервью с Андреем Романовым.

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Он также добавил, что с началом полномасштабного вторжения еще больше начал ценить родной язык. Хостикоев понял, что он может быть оружием во время войны.

"Когда началась война мне тогда стало больно и одновременно я понял, что пора нам украинцам, деятелям культуры и просто сознательным гражданам все же разговаривать на родном языке. Сейчас это действительно наше оружие", - подчеркнул актер.

Напомним, ранее Вячеслав Хостикоев рассказал о своих отношениях с двоюродной сестрой Антониной Паперной после начала войны.

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