Мужчина удивился ее словам.

Украинский актер Вячеслав Хостикоев рассказал о том, как Антонина Паперная, которая сейчас живет в России и молчит о войне в Украине, боялась говорить на русском языке в Киеве. Он считает, что это все сделала пропаганда, которая работает в стране-агрессоре.

"Тоня гораздо раньше перед началом войны уехала и через некоторое время она приехала и смотрела спектакль в театре Франко, не помню уже какое это представление было, и сказала мне: "Слава, мне страшно говорить на русском языке, я иду по улице и волнуюсь", - рассказал мужчина в программе Rostyslove Production.

Но тогда Хостикоева удивили слова двоюродной сестры, которая много лет прожила в Украине и хорошо знала ситуацию в стране.

"Я думаю, ты же здесь жила всю свою жизнь, ты здесь училась в школе, мы с тобой разговаривали и на русском, и на украинском где угодно. И после двух лет, которые ты прожила в России, ты вернулась и тебе страшно разговаривать на русском? Это полный бред! Как это работает - я не могу понять", - добавил актер.

Напомним, ранее Вячеслав Хостикоев рассказал о своих отношениях с Паперной после начала войны. Он несколько раз ей писал сообщения, однако девушка так и не ответила на них.

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