Мужчина пытался достучаться до родных еще в начале войны.

Украинский певец Павел Зибров рассказал о своих родственниках в РФ и общается ли с ними после начала войны.

Оказалось, что его двоюродные братья и сестры по отцовской линии живут в стране-агрессоре и верят всему, что говорит российская пропаганда. Поэтому певец разорвал с ними любые связи.

"Как говорится, нет у меня родственников, их не стало. Они отравлены той идеологией, которую Путин проводит уже столько лет. Это же не вчера и не позавчера, а десятилетиями продолжается, к сожалению. И после 2014-го года мы уже холодно общались. Уже 2-3 минуты поговорили и все, дальше политика так или иначе затрагивается в нашем разговоре. Поэтому холодно- холодно, а после 2022 года один звонок и этого достаточно, не нужно", - отметил Зибров в интервью Анастасии Даугуле.

Однако добавил, что все же пытался достучаться до них и рассказывал правдивые события, которые происходят на территории Украины. Но все попытки оказались тщетными.

"Пытался, ну и что... Ты им ничего не докажешь, потому что там политика въелась. У меня в Севастополе даже два двоюродных брата. Решил для себя не общаться. У меня есть здесь родной брат Володя и ему тоже звонили из Воронежской, Курской области... Двоюродных очень много по отцовской линии, у них большие семьи. Наш разговор через несколько минут доходит до того, что мы - "фашисты", "один народ" и "продались Америке", - вспомнил Павел.

Напомним, ранее Павел Зибров ответил, почему не пополнил ряды ВСУ.

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