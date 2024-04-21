Анна Саливанчук призналась, что не хочет поддерживать общение с бывшим мужем.

Популярная украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук призналась, что болезненно переживает развод с мужем - нардепом Александром Божковым. Также звезда объяснила, почему не хочет поддерживать дружеские отношения с бывшим.

Несмотря на то, что Анна развелась с мужем почти год назад, она до сих пор не оправилась от изменений в своей жизни. Сейчас актриса переживает сложный период. Кроме того, Саливанчук призналась, что ей не хочется общаться с бывшим. Все вопросы, которые касаются детей, экс-супруги обсуждают путем переписки:

Мне сейчас не хочется общаться. Когда у нас есть это общение, оно мне делает больно, я еще не готова. Я прошу, чтобы это было в переписке. Мы общаемся немного, но я пока хочу, чтобы этого вообще не было. Я говорю: "Дай мне время.

Впрочем, дети поддерживают постоянную связь с отцом. По словам актрисы, у них отличные отношения. Сыновья часто звонят Александру и проводят с ним время.

"Они дружат с папой, общаются, звонят по видео", - рассказала Анна.

Актриса поделилась, что сейчас ее сердце свободно. Но она рассказала, что уже знает, какого мужчину хочет видеть рядом с собой. По словам Саливанчук, ей нравятся умные и спортивные мужчины. А также для нее важно, чтобы ее будущий избранник зарабатывал больше нее.

"Мне всегда был важен ум. Ум - это лучший соблазнитель женщин. Сейчас я становлюсь взрослее, мне нравятся накачанные мужчины. Раньше я на это вообще не обращала внимания. Но это вообще не важно, какая внешность, какой рост. Главное, чтобы это была любовь. Мне нужен опытный человек, с материальным достатком. Я считаю, что мужчина не может зарабатывать меньше, чем женщина, и это нормально", - сказала актриса.

К слову, Саливанчук и Божков прожили в браке 8 лет. У супругов родились сыновья Глеб и Никита. Пара разорвала отношения в мае прошлого года, но о разводе актриса объявила только в марте 2024 года.

Напомним, ранее Анна Саливанчук пожаловалась на преследование маньяка.

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