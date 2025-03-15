Пара сыграла свадьбу на Мальдивах еще в феврале, но только сейчас объявила о бракосочетании.

Певица родом из Украины Ани Лорак, которая предала родину и сейчас подпевает путинскому режиму в РФ, во второй раз вышла замуж. Ее свадьба была тайной. Она состоялась еще 14 февраля на Мальдивах, но объявила о втором замужестве предательница только сейчас. Мужем одиозной артистки стал испанец Исаак Виджраку, который называет себя мастером йоги и потомком африканских шаманов.

С Ани Лорак они познакомились в 2023 году. Произошло это на острове Ибица. Ранее певица рассказала, что там она якобы "приходила в себя и вообще находила свой баланс". Впервые о своем романе пара объявила в том же году, а уже в 2024-м стало известно, что они помолвлены. Предложение мужчина сделал исполнительнице в Италии на ее день рождения.

Оказалось, что поженились они значительно раньше свадьбы, которую сыграли на островах. Мастер йоги и исполнительница расписались в сентябре прошлого года в Испании.

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Мужчина, как и его жена, живет в РФ. У него есть двое детей от предыдущих отношений. В 2002 году он получил титул "Мистер Испания". Сейчас в стране-агрессоре он занимается йогой и массажными практиками. Ранее Исаак также работал актером и моделью.

Как Виджраку подставил Ани Лорак

Избранник фанатки Путина часто комментировал позицию певицы относительно войны в Украине. Он эмоционально реагировал на негативные упоминания об Ани Лорак в СМИ и высмеивание ее в сети. Однажды Исаак вышел на связь с украинским блогером Богданом Беспаловым, чтобы защитить любимую, но случайно подставил ее, пишет OBOZ.UA.

Тогда возмущенный справедливыми комментариями украинцев по поводу измены артистки Исаак выдал ряд нелепых "оправданий", которые только глубже закопали репутацию его избранницы. Он заявил, что граждане Украины якобы не уважают выбор Ани Лорак. А также назвал украинцев "ультранационалистами". Кроме того, в стиле кремлевской пропаганды он выдал еще один бред о свободе. В частности, мастер йоги сказал, что украинцы не могут бороться за свободу, ведь у них якобы "ее нет".

"Родившись в своей стране, ты что - раб? Она не рабыня Украины. Она просто хочет развиваться, стать популярнее и зарабатывать деньги", - сказал Виджраку.

Напомним, ранее стало известно, что дочь Ани Лорак не пришла на свадьбу матери. Предательница рассказала, где в это время находилась девочка и почему ее не было на празднике.

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