Звездная дочь сообщила о своем решении в газете.

Старшая дочь голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли, которая хочет положить конец многолетней борьбе с экс-супругом, официально отказалась от фамилии отца. О решении Шайло Джоли-Питт объявила в день своего 18-летия.

Как пишет издание People, 27 мая девушка отпраздновала свое совершеннолетие, и в тот же день в американской газете Los Angeles Times она объявила об официальном отказе от фамилии Питт. Объявление в издании начали рассматривать представители законодательства.

Теперь фамилия Шайло будет состоять только из одной части Джоли. Звездная дочь решилась на такое, потому что она почти не общается с отцом-актером.

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Согласно законодательству Калифорнии, США, у каждого совершеннолетнего гражданина есть право подать ходатайство об изменении имени. Заявку рассматривают адвокаты в течение месяца, а позже она появляется в разделе юридических сообщений газеты. Это стандартный процесс для всех американцев.

Отмечается, что всем судебным процессом Шайло занимается самостоятельно. Она наняла адвоката, гонорар которому также выплачивает за свой счет. Девушка стремится как можно скорее избавиться от фамилии отца.

К слову, Шайло не единственная из детей актеров, кто отказывается от частички Питт в своем имени. В частности, разорвать связи с отцом захотела 15-летняя Вивьен, а также усыновленная 19-летняя девушка Захара.

Отметим, что знаменитости развелись в 2019 году. У них 6 детей общих детей: близнецы Вивьен и Нокс, дочери Шайло и Захара и сыновья Пакс и Мэддокс.

Напомним, ранее Брэд Питт впервые появился на публике с новой избранницей.

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