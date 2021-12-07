Мужчина также назвал причину расставания с возлюбленной.

Актер и участник шоу "Танцы со звездами" Алексей Суровцев поделился с поклонниками в Instagram неожиданной новостью.

На своей странице в соцсети он опубликовал черно-белое фото с возлюбленной и известной бодибилдершей Анной Скворцовой и объявил о расставании с девушкой.

Читайте также"Танцы со звездами": как прошел второй эфир шоу, посвященный любви (видео)"Благодарю тебя за все. За то, что заботилась, любила. За то, что сходили с ума вместе. Но мы так и не научились смотреть в одном направлении, а смотрели друг на друга. Не научились понимать и поддерживать…" - написал Суровцев.

Их отношения он сравнил с американскими горками и попросил своих подписчиков не задавать глупые вопросы.

"Экстремальные американские горки закончились, потому что один из нас не смог этого выдержать и захотел сойти. Будь счастлива. От души…" - подытожил Алексей.

Алексей Суровцев: что о нем известно

Суровцев снимается в украинских сериалах - "След", "Коп". Также он трехкратный чемпион Украины по стриптизу.

Алексей был участником шоу "Танцуют все", а в 2021 году принял участие в проекте "Танцы со звездами". Он ушел после четвертого эфира.

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Автор: Ольга Робейко