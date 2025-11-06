Алексей также рассказал о планах на свои будущие роли.

Украинский актер, зоозащитник и волонтер Алексей Суровцев, который известен по сериалу "Код", высказался об игре Леси Никитюк в фильме "Песики".

Напомним, что ранее популярную телеведущую резко раскритиковала актриса Дарья Петрожицкая. Она отметила, что сейчас непрофессиональных актеров чаще приглашают играть в фильмах, чем профессионалов своего дела. Однако, по словам Алексея, Никитюк справилась со своей дебютной ролью на 100%.

"Есть люди талантливые и не очень. Есть талантливые медийные и просто медийные. Если мы берем Лесю Никитюк, то она просто невероятно прекрасно сыграла в "Песиках". Она очень тщательно работала над этой ролью. Вообще ко всему так относится. А есть коммерческие проекты, чтобы просто подтянуть публику блогеров, то этого не стоит делать. Просто есть люди талантливые, которые быстро учатся, или просто у них органика очень классная. За ними интересно наблюдать", - подчеркнул Суровцев в интервью для РБК-Украина.

Актер также добавил, что украинское кино сейчас развивается. И хоть его часто зовут на похожие роли, Алексей все же мечтает сыграть что-то новое для себя.

"Мне хочется сыграть какую-то жизнь - любовь, что-то историческое, какого-то викинга или казака", - отметил мужчина.

