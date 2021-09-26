Алексей Суровцев ранее был лопоухим.

Украинский актер и стриптизер, участник шоу "Танцы со звездами" Алексей Суровцев рассказал, что прибегал к услугам пластических хирургов. Оказывается, в юности он был лопоухим, и это ему совсем не нравилось. Поэтому он решил изменить в себе этот "дефект" с помощью операции.

По его словам, даже на фотографии в паспорте он с распущенными волосами, так как хотел прикрыть свои уши. Отметим, что у Алексея длинные густые волосы.

В четвертом прямом эфире Алексей вместе со своей партнершой станцевал ча-ча-ча. Судья Макс Чмерковский оценил старания артиста и выразил свою радость их номером.

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Алексей Суровцев - украинский актер, стриптизер, трехкратный чемпион Украины по стриптизу. Создатель театра стриптиза Strike Erotic Show. Телевизионную популярность он получил после ролей в таких проектах как "Коп", "Роман с детективом" и "След".

Известно, что у Суровцева есть девушка, которая в третьем эфире "Танцев со звездами" вышла на паркет в купальнике. В своем инста-блоге артист часто публикует с ней откровенные фотографии.

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Автор: Диана Могилевич