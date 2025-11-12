Артистка рассказала, что регулярно занимается спортом, но пока не получила желаемый результат.

Украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая назвала причину, по которой не может похудеть.

По словам артистки, она уже три года регулярно занимается спортом, а раньше еще и танцами. Однако призналась, что пока не достигла желаемых результатов из-за любви к вкусной еде.

"Если бы я правильно ела, то уже давно бы похудела так, как мечтаю. Но очень люблю сладости. Я не считаю калории, это, пожалуй, моя главная проблема. Зато смотрю, сколько их трачу. Если за одну тренировку сжигаю 700-800 калорий - могу себе позволить что-то вкусное", - рассказала Александра в шоу "День з зіркою".

Зарицкая добавила, что не хочет придерживаться новых трендов по похудению на различных препаратах. Сейчас она планирует уменьшить объемы рук, ног и живота спортивными упражнениями.

"У меня запрос больше на занятия, а не просто на похудение. Я худела разными способами. И когда худела без спорта, то оно выглядит очень нездорово. Ты такая, как холодец немножко, то есть это у тебя кости и жирок", - вспомнила певица.

