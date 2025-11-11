Исполнительница призналась, что видится с папой не так часто, как хотелось бы

Отец солистки группы KAZKA Александры Зарицкой служит в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом исполнительница рассказала в комментарии для проекта "День со звездой", показав совместные фото из личного архива.

"Моя семья является для меня большой поддержкой. Тем более, что мы очень близки. Я не могу долго не видеть папу или маму", - призналась певица.

С мамой они живут вместе, а с папой Зарицкая старается видеться как можно чаще, учитывая все обстоятельства, отметила она:

"Стараюсь раз в месяц видеться точно. Тем более, что он живет тут, в Киевской области. Но сейчас сложно, потому что мой папа в ВСУ, и мы видимся не так часто, как хотелось бы. Мы уже три месяца на рыбалку с ним планируем поехать, но так пока и не поехали пока что. Он не может вырваться, и я постоянно где-то езжу".

Напомним, недавно Александра Зарицкая внезапно заговорила о возможном пополнении в семье. Как известно, исполнительница уже несколько лет пребывает в отношениях с motion-дизайнером Павлом Тараненко, причем уже и в статусе невесты.

