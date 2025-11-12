Салли Киркленд было 84 года.

Известная американская актриса и звезда фильма "Брюс Всемогущий" Салли Киркленд ушла из жизни.

Как сообщает издание NBC News, женщина умерла в госпитале в Калифорнии. Официальную причину смерти пока не называют, однако известно, что у Салли было четыре перелома, а во время выздоровления она перенесла серьезные инфекции, которые требовали госпитализации и длительной реабилитации.

"Каждый, кто знал работу Салли как актрисы, понимает, что она была мастером своего дела в значительной степени благодаря своему глубокому и искреннему сочувствию ко всем людям", - отметили представители покойной актрисы.

Что известно о Салли Киркленд

Кикленд сначала работала в театре. Однако со временем решила попробовать себя в кино. Самые известные ленты с ее участием - "Встреча двух сердец", "Афера", "Рождение звезды" и "Брюс Всемогущий".

Салли также была номинаткой на кинопремию "Оскар" за роль чехословацкой звезды в фильме "Анна" и получила "Золотой глобус". Ее последней работой в кино стал короткометражный фильм "Калли", который снят в этом году.

Напомним, ранее стало известно о смерти американской актрисы Дайан Ледд, которая была трижды номинирована на премию "Оскар". Ей было 89 лет.

