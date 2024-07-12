Актриса длительное время боролась с болезнью.

Известная американская актриса Шелли Дювалл, которая снималась в фильме "Сияние", ушла из жизни в возрасте 75 лет. Стало известно, что причиной смерти стала болезнь.

Как пишет издание Hollywood Reporter, возлюбленный знаменитости Дэн Гилрой сообщил, что она много лет страдала сахарным диабетом. Смерть наступила из-за осложнений, вызванных болезнью. Дювалл умерла во сне.

"Моя дорогая, милая, замечательная спутница жизни и подруга покинула нас. Слишком много страданий она перенесла в последнее время, а теперь она свободна. Улетай, красавица Шелли", - обратился к актрисе Гилрой.

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Артистка, известная своей необычной внешностью, снялась в 7 картинах режиссера Олтмена, в частности, в "Нэшвилле", "Три женщины" и "Попай". Ее роль в "Трех женщинах" принесла актрисе награду за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале. Сам режиссер называл ее "очаровательной, глупой, утонченной, жалкой и даже красивой".

Однако наибольшую славу Шелли получила благодаря съемкам в фильме ужасов "Сияние" Стэнли Кубрика, где она сыграла роль Венди Торранс. Дебют звезды в кино состоялся в далеком 1970 году в фильме "Брюстер МакКлауд". Она активно снималась до 1990 года, а затем исчезла из индустрии более чем на 30 лет. После длительного перерыва Дювалл вернулась на экраны с ролью в фильме "Лесные холмы". У знаменитости не было детей.

Напомним, ранее умер звезда сериала "Альф" Бенджи Грегори. Актеру на момент смерти было 46 лет.

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