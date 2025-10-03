Алексей также признался, что стало причиной для разводов в двух его браках.

Украинский актер-воин Алексей Тритенко, который известен по сериалу "Коли ми вдома" и фильму "Круты 1918", рассказал об отношениях с бывшей женой-актрисой Анастасией Карпенко.

Пара развелась еще в 2014 году. Но, по словам Алексея, он радуется успехам экс-избранницы и поздравляет ее с наградами.

"У нее теперь сейчас новая, мощная жизнь - и творческая, и личная. Я очень рад за нее и за ее работу. Когда еще был членом Совета по поддержке кинематографии, именно тогда сдавали фильм "Як там Катя?", за который она получила приз в Италии. Я ей написал, что это одна из самых мощных работ, которые видел в последние годы. Предупредил: готовься - в твоей карьере будет бешеный всплеск", - рассказал актер в интервью OBOZ.UA.

Алексей отметил, что поддерживает общение не только с Анастасией, а еще с одной своей бывшей женой - Зоряной Марченко.

"Я с обеими бывшими женами остаюсь в нормальных отношениях. Они знают: если что-то нужно, всегда могут на меня рассчитывать. Меня всегда удивляют истории, когда люди имели столько общего, а во время расставания говорят друг другу такие вещи, что даже слушать страшно. Считаю, что это неправильно. Жизнь одна, и тянуть за собой якорь обид или злости - просто бесполезно. В любом случае между нами сохраняется определенная связь: можем годами не видеться, но существует какая-то невидимая ниточка, которая держит. В чем были причины разводов? В быту я очень нелегкий человек. Это, пожалуй, главная причина", - добавил Тритенко.

