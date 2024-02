Артистка пока не может петь.

Британская певица Адель отменила тур из-за серьезных проблем со здоровьем. Артистка рассказала, что у нее проблемы с голосовыми связками и дыханием, поэтому она не сможет выступить в США.

На своей странице в Instagram артистка написала, что в этот раз она серьезно отнесется к своему лечению и будет выполнять все рекомендации врача, чтобы в скором времени вернуться на сцену.

"К сожалению, я должна взять паузу и приостановить свое пребывание в Вегасе. Я болела в конце последнего этапа и в течение всего перерыва. Я не успела полностью восстановить здоровье до начала концертов, а теперь я снова заболела, и, к сожалению, это сказалось на моем голосе. Так что по указанию врачей у меня нет другого выбора, кроме как отдохнуть", – написала звезда.

Стоит отметить, что знаменитость не озвучила, сколько времени ей понадобится для восстановления. Поэтому неизвестно и то, когда она возобновит концертную деятельность.

Чем известна Адель

Адель - популярная британская певица, обладательница премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус" за песню "Skyfall".

В 2012 году певица взяла перерыв, так как стала мамой. Однако в 2015 году она вернулась на сцену и выпустила третий студийный альбом, который стал лучшим в году по продажам и побил множество рекордов на первой неделе продаж.

Также в ее репертуаре есть такие известный песни как "Нello", "Someone like you", "Set fire to the rain", "Rolling in the deep" и другие.

