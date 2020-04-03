Была активной и играла в спектаклях: украинская спортсменка вспомнила детство

Девушка откровенно рассказала о том, как спорт стал для нее делом жизни.

Украинская каратиста и чемпионка Европы Анжелика Терлюга рассказала о своем детстве и чем бы занималась, если бы не выбрала спорт.

Своими воспоминаниями спортсменка поделилась в интервью для совместного спецпроекта с Национальным олимпийским комитетом Украины.

Читайте такжеПервая в истории Украины каратистка пробилась на Олимпийские игры«В детстве я была очень активной и любила играть игрушками для мальчиков. Мы с друзьями даже устраивали различные бои, поэтому родители решили отвести меня на каратэ. Мне сразу понравилось. До того я пробовала заниматься гимнастикой, танцами, но все это было не мое. Впоследствии я начала много тренироваться, ездить на соревнования и побеждать. Уже тогда каратэ меня захватило, но я не думала, что посвящу этому делу свою жизнь», – отметила Анжелика Терлюга.

По ее словам, если бы не карате, то она занималась актерским мастерством.

«Я была открытой на сцене и в школьных спектаклях часто получала главные роли, что мне очень нравилось. Какой-то период я даже посещала специальные курсы, но бросила из-за нехватки времени», – призналась девушка.

Как добавила Анжелика, сегодня она гордится своими результатами, ведь и думать не могла, что ее имя будет на одном уровне с лучшими украинскими спортсменами.