В США застрелили рэпера, песню которого перепела Ники Минаж

Убийство произошло в доме певца на Голливудских холмах.

В США застрелили известного рэпера Pop Smoke. Певцу было 20 лет.

Как сообщает Tmz, рэпера застрелили во время нападения на дом на Голливудских холмах.

Двое мужчин в масках ворвались в дом и расстреляли рэпера. Преступникам удалось скрыться. Pop Smoke доставили в медицинский центр в Западном Голливуде, однако там врачи лишь констатировали смерть.

Pop Smoke выпустил свой альбом в июле прошлого года, а его композиция Welcome to the Party стала хитом. Через несколько месяцев Ники Минаж записала на нее ремикс. Также рэпер написал песню Gatti с Трэвисом Скоттом.

