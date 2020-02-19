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Умерла звезда "Беверли-Хиллз" и "Ангелов Чарли"

16:46, 19 февраля 2020
Звезды
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Смерть актрисы стала неожиданностью для ее родных / Фото: facebook.com/janetduboisandfriends

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Также Джанет Дюбуа снималась в фильме "Ангелы Чарли 2: Только вперед" и ситкоме "Добрые времена", передает tmz.

Как сообщается, актриса скончалась в возрасте 74 лет. Она умерла во сне в своем доме в Глендейле, Калифорния.

Ее кончина стала неожиданностью для семьи. За несколько недель до смерти Дюбуа появилась на встрече с поклонниками.

Ранее УНИАН сообщал, что в США умер легендарный голливудский актер Кирк Дуглас. Ему было 103 года.

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Теги: #сериал#звезда