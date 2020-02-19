Умерла звезда "Беверли-Хиллз" и "Ангелов Чарли"
16:46, 19 февраля 2020Звезды
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Актриса Джанет Дюбуа известна по ролям в сериалах "Скорая помощь", "Беверли-Хиллз 90210" и "Детектив Раш".
Смерть актрисы стала неожиданностью для ее родных / Фото: facebook.com/janetduboisandfriends
В США внезапно скончалась актриса Джанет Дюбуа, известная зрителям по сериалам "Скорая помощь", "Беверли-Хиллз 90210" и "Детектив Раш".
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Также Джанет Дюбуа снималась в фильме "Ангелы Чарли 2: Только вперед" и ситкоме "Добрые времена", передает tmz.
Как сообщается, актриса скончалась в возрасте 74 лет. Она умерла во сне в своем доме в Глендейле, Калифорния.
Ее кончина стала неожиданностью для семьи. За несколько недель до смерти Дюбуа появилась на встрече с поклонниками.
Ранее УНИАН сообщал, что в США умер легендарный голливудский актер Кирк Дуглас. Ему было 103 года.
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