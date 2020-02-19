Умерла звезда "Беверли-Хиллз" и "Ангелов Чарли"

Актриса Джанет Дюбуа известна по ролям в сериалах "Скорая помощь", "Беверли-Хиллз 90210" и "Детектив Раш".

В США внезапно скончалась актриса Джанет Дюбуа, известная зрителям по сериалам "Скорая помощь", "Беверли-Хиллз 90210" и "Детектив Раш".

Читайте такжеЗвезда сериала "Беверли Хиллз" поделилась задушевным фото после новости о раке

Также Джанет Дюбуа снималась в фильме "Ангелы Чарли 2: Только вперед" и ситкоме "Добрые времена", передает tmz.

Как сообщается, актриса скончалась в возрасте 74 лет. Она умерла во сне в своем доме в Глендейле, Калифорния.

Ее кончина стала неожиданностью для семьи. За несколько недель до смерти Дюбуа появилась на встрече с поклонниками.

Ранее УНИАН сообщал, что в США умер легендарный голливудский актер Кирк Дуглас. Ему было 103 года.