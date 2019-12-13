Регина Тодоренко в купальнике изогнулась в эффектной позе (фото)

Видно, что и на отдыхе Регина не забывает о занятиях йогой.

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, показала яркое фото со своего отдыха.

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На нем она позировала в купальнике с глубоким вырезом. Фото артистка разместила на своей странице в Instagram.

Видно, что и на отдыхе Регина не забывает о занятиях йогой. В кадре она сидит на траве, подогнув одну ногу и охватив кольцом из рук другую.

"Доброе утро начинается с йоги", – отметила звезда под фото и поинтересовалась, кто и сколько тоже занимается йогой.

Ранее украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая вышла замуж за российского певца Влада Топалова и уехала в Россию, разрыдалась во время интервью с Ксенией Собчак.