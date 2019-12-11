Сбежавшая в Россию Тодоренко расплакалась из-за "травли в Украине" (видео)

Регина Тодоренко впервые заговорила о российско-украинской войне и о том, как изменилась ее жизнь.

Украинская телеведущая и певица, которая вышла замуж за российского певца Влада Топалова и уехала в Россию, разрыдалась во время интервью с Ксенией Собчак.

Видео опубликовано на канале Ксении Собчак в Youtube.

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"Я не разговариваю с родителями об этом. Это тема табу. У нас мнения абсолютно разные. Поэтому, когда я приезжаю мы говорим о мире, о любви, путешествиях. Я расплакалась потому, что…очень сложно сохранять какой-либо нейтралитет. Просто обидно, что зачастую артисты становятся камнем преткновения в таких случаях. Вся агония, вся травля падает на плечи обычных певцов, которые не разбираются в этом всем. Очень тяжело потому, что мой муж не может приехать познакомится с моим дедушкой. Сложно жить в таком состоянии много лет. Любовь – она не по паспорту. Сейчас у меня так сложились обстоятельства. У меня муж коренной москвич", - рассказала телеведущая.

Певица рассказала, что ее супруг певец Влад Топалов до сих пор не познакомился с ее родными, живущими в Одессе.

"Мой муж россиянин, а я украинка. И на него точно так же может вылиться ушат дерьма: "А, у тебя жена хохлушка, понятно..." Зачем быть такими злыми, я не понимаю. Разве плохо, что мы объединились?" – сказала певица.