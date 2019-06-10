Седокова в крохотном топе показала грудь на фото

Девушка позирует в черных штанах и пиджаке, а также в коротком топе, обнажающем ее грудь.

Украинская певица Анна Седокова, которая любит демонстрировать свои пышные формы, поделилась с фанатами очередным пикантным снимком.

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Снимок опубликован в ее instagram.

Девушка позирует в черных штанах и пиджаке, а также в коротком топе, обнажающем ее грудь.

"А что делать, если у тебя нет дачи, но тебе на неё очень хочется?", - поинтересовалась у комментаторов Седокова.

Как сообщал УНИАН, Анна Седокова полностью обнажилась на фото, прикрывшись лишь гитарой.