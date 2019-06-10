Седокова в крохотном топе показала грудь на фото
10:47, 10 июня 2019Звезды
2622 0
Девушка позирует в черных штанах и пиджаке, а также в коротком топе, обнажающем ее грудь.
Украинская певица Анна Седокова, которая любит демонстрировать свои пышные формы, поделилась с фанатами очередным пикантным снимком.
Читайте такжеMARUV с рогами и в латексе "зажгла" на концерте в Москве (фото)
Снимок опубликован в ее instagram.
Девушка позирует в черных штанах и пиджаке, а также в коротком топе, обнажающем ее грудь.
"А что делать, если у тебя нет дачи, но тебе на неё очень хочется?", - поинтересовалась у комментаторов Седокова.
Как сообщал УНИАН, Анна Седокова полностью обнажилась на фото, прикрывшись лишь гитарой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter