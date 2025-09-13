По ее словам, банк не имеет претензий к ней.

Бывшая жена комика и ветерана российско-украинской войны Виктора Розового ответила на упреки относительно средств, которые собирали на его реабилитацию.

В интервью Маше Ефросининой Ольга Мерзликина заявила, что еще до развода перечислила Розовому остаток денег. По ее словам, ответственность за то, откуда он взял 500 тысяч гривен моральной компенсации, лежит только на нем. Блогерша напомнила, что Виктор был медийным человеком, поэтому имел деньги, а также получал выплаты от государства:

"Он сбросил мне деньги со своего личного счета, это его ответственность. Маша, мне очень жаль, если он сбросил эти деньги из банки, на которую мы собирали на его реабилитацию. Мне очень грустно тогда. Это его ответственность".

Также бывшая жена комика рассказала, куда ушла часть денег, которые задонатили люди. Как известно, в Феофании он получал бесплатное лечение, однако Ольга говорит, что не обошлось без покупки дополнительных медикаментов и прочего.

"Какие-то нейростимуляторы, перчатки, протезы, кресло колесное, кресло для душа, дополнительная работа с реабилитологами, которые работали в сверхурочное время, массажисты. Он два месяца реабилитировался в Модричах - это платный реабилитационный центр", - добавила она.

Еще часть денег они передали побратимам Розового, рассказала Мерзликина. По ее словам, семья не скрывала, что средства пойдут и на помощь военнослужащим:

"Ко мне обратился Монобанк с финмониторингом, предоставить отчетность по целевым использования средств из банки. Я предоставила всю отчетность. На что Монобанк мне ответил: "Спасибо. Пока не имеем никаких претензий по целевым расходам средств из банка".

Напомним, после скандального интервью Раминой, Виктор Розовый призвал бывшую жену отчитаться о судьбе денег, которые собрали на его реабилитацию.

