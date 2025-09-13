Яна-Екатерина рассказала, какие отношения у нее сейчас с комиком.

Новая девушка звезды "Лиги смеха" Виктора Розового отреагировала на интервью его бывшей жены Ольги Мерзликиной.

Яна-Екатерина опубликовала в своем Instagram совместное фото с Виктором и вступилась за него. В частности, девушка подчеркнула, что в их отношениях нет абьюза и унижения, о которых рассказала экс-возлюбленная юмориста в разговоре с Машей Ефросининой.

"Хочу прояснить ситуацию. В наших отношениях нет никаких токсичных проявлений ("ссания", "хозяина" и т.д), абьюза или унижений. Я не являюсь чьей-то копией, не являюсь разлучницей и т.д. То, что было в его прошлых отношениях, меня не касается", - написала девушка Розового.

Она также добавила, что сейчас в их паре все хорошо.

"С Виктором нас объединяют искренние и гармоничные отношения. Поэтому, хочу попросить меня не впутывать в ситуацию, к которой я не имею никакого отношения", - написала Яна-Катерина.

К слову, Виктор Розовый отреагировал репостом и лаконично ответил избраннице словом "Люблю".

Напомним, экс-супруга Виктора Розового впервые рассказала, как разоблачила его измены.

