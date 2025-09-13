Соблюдайте эти правила и орхидеи будут цвести каждый год.

Орхидеи считаются одними из самых изысканных комнатных растений, но сохранить их цветение из года в год удаётся не всем. При правильном уходе эти растения могут радовать вас десятилетиями, и для этого достаточно соблюдать несколько базовых правил, пишет Ideal Home.

Как ухаживать за орхидеями, чтобы они цвели - все правила

Свет и мето для орхидеи. Орхидеи любят яркий, но рассеянный свет. Лучшее место — возле восточного или южного окна, однако прямые солнечные лучи способны обжечь листья, поэтому стоит использовать легкие шторы. Важно избегать резких перепадов температуры и не ставить горшок рядом с батареями или на сквозняке.

Как поливать орхидею. Для нормального развития орхидей нужна влага в воздухе на уровне 40–60%. Поможет увлажнитель или поддон с водой и камешками. Полив — одна из главных сложностей. У разных видов разные потребности: мильтонии любят постоянную влажность, а фаленопсисы предпочитают почти полностью подсохший субстрат между поливами. Обычно достаточно одного полива в неделю, при этом застой воды категорически противопоказан. Если сомневаетесь — лучше недолить, чем перелить.

Видео дня

Пересадка и уход за корнями. Со временем орхидея перерастает горшок. Пересаживать её рекомендуется раз в 1–2 года, используя свежую кору. При признаках гнили или повреждения корней процедуру проводят немедленно.

Подкормка и обрезка орхидей. Для стимуляции роста и цветения орхидеи нуждаются в удобрениях. Подкармливать их лучше мягкими средствами, разбавленными наполовину, каждые 2–3 недели в период активного роста. После того как цветки опадут, цветонос можно обрезать чуть выше узла — это часто стимулирует появление новых бутонов. Если же стрелка засохла, её удаляют полностью. Также рекомендуется убирать пожелтевшие листья и мёртвые корни.

Правильный баланс света, тепла, влаги и регулярного ухода поможет вашим орхидеям не только выживать, но и цвести снова и снова, принося красоту в дом на долгие годы.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему орхидея желтеет и как это исправить.

Вас также могут заинтересовать новости: