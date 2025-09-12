Только на YouTube: стартует новый сезон ток-шоу 'Говорить вся країна'

На YouTube-канале 1+1 - премьера нового сезона шоу "Говорить вся країна", который отныне эксклюзивно выходит только в диджитале. Главное социальное ток-шоу Украины обновило формат, но продолжает работать с актуальными и острыми темами, которые всколыхнули страну и мир.

Каждую пятницу в 20:00 на YouTube-канале Телеканал 1+1 будет выходить новый сезон диджитал-шоу. В обновленном формате "Говорить вся країна" станет более камерным - разговоры с героями выпусков будет проводить тет-а-тет ведущий Алексей Суханов.

"Это первое социальное ток-шоу в Украине, созданное исключительно для YouTube. Мы хотим говорить с аудиторией там, где ей комфортно, и делать это честно, открыто, без прикрас. Поэтому экспериментируем и надеемся, что обновленный формат найдет отклик среди зрителей. А мы будем продолжать", - прокомментировал Даниил Щестюк, руководитель департамента диджитал-проектов 1+1 media.

Для зрителей команда подготовила программы, которые расскажут истории разных украинцев, нуждающихся в поддержке. Героем первого стала семья Людмилы, которая рассказала Алексею Суханову о позднем отцовстве и воспитании детей в возрасте. Посмотреть новый выпуск можно по ссылке - премьера состоится в 20:00.

"У нас сегодня такая интересная и увлекательная история женщины, которая просто поражает. Мы стремимся рассказывать о важном, уникальном - то, о чем говорит вся страна. Эксклюзивно в диджитал", - прокомментировал Алексей Суханов, ведущий проекта "Говорит вся страна".

Ранее на YouTube-канале 1+1 вышел пилотный эпизод обновленного формата с ведущим Алексеем Сухановым. Темой этого выпуска стала "Скандальная трагедия в Дубае: почему украинка рассказала свою историю Собчак". Алексей Суханов пообщался с Марией Ковальчук и ее мамой Анной относительно громкой истории с издевательствами, которая облетела весь мир.

Этот выпуск собрал уже более 750 тыс. просмотров. Еще 20 историй команда проекта подготовила для украинцев в обновленном формате диджитал-сезона, посмотреть их можно только на YouTube-канале 1+1 каждую пятницу в 20:00.