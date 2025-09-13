Сегодняшняя дата поражает количеством праздников и обычаев.

13 сентября - уникальная дата для нашей страны. У украинцев есть целых десять поводов её отпраздновать. На международном уровне проводится важное социальное мероприятие. Мы назвали все важные факты об этом дне и предупредили о его запретах.

Какой сегодня праздник в Украине

Во вторую субботу сентября ряд украинских населенных пунктов отмечает День города: Днепр, Житомир, Луганск, Винница, Луцк, Николаев и Бахмут. Их жителей стоит поздравить с радостным событием. Обычно праздничные мероприятия затягиваются на все выходные.

Также 13 сентября наступает очень вкусное торжество - День украинского борща, самого известного блюда нашей кухни, признанного одним из народных символов. Нет лучше способа его провести, чем насладиться миской борща.

Ещё один праздник сегодня в Украине - День украинского кино. Отечественный кинематограф развивается семимильными шагами, и мы можем им гордиться. К примеру, в 2024 году фильм "20 дней в Мариуполе" получил престижную награду "Оскар".

А День физкультуры значим для всех любителей и профессионалов в спорте, которые соревнуются между собой в различных дисциплинах.

Какой сегодня праздник в мире

13 августа родилось несколько знаменитостей - писатель Даниэль Дефо, пианистка Клара Шуман, композитор Арнольд Шенберг, химики Роберт Робинсон и Леопольд Ружичка, писатель Роальд Даль и актриса Клодет Кольбер.

Всемирные праздники сегодня посвящаются важному навыку и одной престижной профессии. Это День предоставления первой помощи и День программиста.

Какой сегодня праздник церковный

В новоцерковном стиле христиане 13 сентября чтят священномученика Корнилия Сотника и празднуют обновление храма Воскресения Господнего в Иерусалиме. В храмах проводят богослужение пасхальным способом, поэтому торжество также называют Осенней Пасхой.

По старому стилю памятные праздник сегодня отмечают в честь Пояса Пресвятой Богородицы, единственной сохранившейся до нашего времени богородичной реликвии.

Какой сегодня праздник народный

Приметы даты в основном указывают на то, каким будет остаток осени:

громко квакают лягушки - к частым дождям;

много шелухи на луке - к заморозкам;

если пошел дождь, то дальше будет сухо.

В украинских обычаях 13 сентября - праздник Корнилия-корнеплода, поскольку на огородах в этот период копают картошку, свеклу, морковь, репу. Наши предки старались поскорее с этим управиться, пока не начался сезон ливней.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы не попасть в беду, стоит запомнить, какой сегодня церковный праздник. Церковь накладывает запрет на ругань, зависть, злословие, жадность. А по приметам не стоит тяжело физически работать, особенно в первую часть дня. Неудачно пройдут ремонт, строительство, уборка.

