Главным акцентом видео стал меч Нарсил.

В сети появились свежие кадры из третьего сезона сериала "Кольца власти" из культовой франшизы "Властелин колец". Главным символом 26-секундного ролика стал легендарный меч Нарсил.

Amazon поделился в соцсетях первым взглядом будущих серий, производство которых сейчас продолжается. В коротком видео можно разглядеть Элендила (Ллойд Оуэн), который готовится к бою и берет в руки легендарный клинок Нарсил, стоя на берегу.

Третий сезон "Колец власти" начали снимать в мае этого года и продолжают до сих пор. Съемки проходили в Лондоне, Великобритания, тогда как первый сезон создавали традиционно для саги в Новой Зеландии.

Ранее Amazon делился некоторыми подробностями сюжета, из которых можно понять, что события развернутся в разгар войны эльфов и Саурона, когда Темный Лорд стремится создать Единое Кольцо. Зрителей будет ждать определенный скачок во времени, но основные локации останутся неизменными - Нуменор и Средиземье.

"Властелин колец: Кольца власти" - первый взгляд

Также известно, что к актерскому составу присоединились Эндрю Ричардсон, Зубин Варла и Адам Янг. Создатели еще не объявили дату премьеры третьего сезона "Властелина колец: Кольца власти", но у поклонников есть свои версии. Учитывая сроки производства предыдущих частей, премьера ожидается не раньше 2027 года. Очевидно, что такая задержка связана с масштабностью съемок, сложной постпродакшн-обработкой и большим количеством визуальных эффектов.

Ранее УНИАН писал, что в четвертом сезоне "Ведьмака" одна из популярных сцен превратится в мюзикл.

Вас также могут заинтересовать новости: