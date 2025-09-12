Православный праздник сегодня называют в народе Корнильев день.

13 сентября по новому календарю Церковь чтит память священномученика Корнилия Сотника и вспоминает обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Также в этот день - предпразднство Воздвижения честного Креста Господня. О приметах дня, какие традиции соблюдают сегодня и что за праздник сегодня церковный по старому стилю - рассказываем ниже.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

13 сентября (старая дата праздника - 26 сентября) Церковь вспоминает священномученика Корнилия Сотника и обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме, а также отмечает предпразднство Воздвижения Креста Господня.

Храм Воскресения Христова в Иерусалиме построили в 335 году. До этого Иерусалим был разрушен в I веке, позже на горе Голгофе построили храм богини Венеры - таким образом хотели стереть память о Христе.

В начале IV века святая равноапостольная Елена, мать императора Константина Великого, нашла место погребения Иисуса. Тогда языческий храм разобрали, а на его месте возвели храм Воскресения Христова.

Храм Воскресения Христова известный также как Храм Гроба Господня, ныне является храмовым комплексом в Иерусалиме. В него входят Голгофа и пещера, где было погребение Иисуса и произошло чудо Воскресения.

13 сентября в церкви чтят память священномученика Корнилия Сотника, жившего в I веке в Кесарии Палестинской.

Корнилий был римским центурионом и исповедовал язычество, но при этом вел благочестивую жизнь. Как-то ему явился ангел и сказал, что Корнилию нужно пригласить к себе в гости апостола Петра. Услышав о апостола проповедь о Христе, сотник и его семья крестились. Позже апостол Петр рукоположил Корнилия в епископы. Согласно преданию, как-то Корнилий стал молиться в языческом храме, и тот начал разрушаться. После этого случая многие жители города обратились к христианству.

13 сентября начинается предпразднство Воздвижения честного Креста Господня. Этот праздник относится к двунадесятым, то есть, самым большим в церкви. Установили дату в честь события, когда святая Елена нашла Крест Господень.Накануне торжества на богослужениях звучат особые молитвы, посвященные предстоящему празднику.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

почитают мучеников Кронида, Леонтия и Серапиона;

мучеников Селевка и Стратоника;

мучеников Макровия и Гордиана;

священномученика Юлиана, пресвитера;

мучеников Илью, Зотика, Лукиана и Валериана;

преподобного Петра в Атрое;

великомученицу Кетевани, царицу Кахетинскую.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - на 13 сентября приходится праздник Положения честного пояса Пресвятой Богородицы.

О чем молятся в этот день, главные традиции, чего нельзя делать сегодня

13 сентября в храмах проходят богослужения пасхальным чином - в честь обновления храма Воскресения Христова, поэтому праздник также называют "осенняя Пасха". Он символизирует обновление: следует отпустить злые мысли, делать больше хорошего, помогать ближним. Считается, что любая помощь нуждающимся в этот день принесет в дом достаток.

В народе праздник именуют Корнильев день - в честь святого Корнилия. Название связывают со словом "корень", поэтому в этот день убирают корнеплоды: выкапывают морковку, свеклу, редьку, поздний картофель. Считается, что все огородные работы хорошо завершить именно к Корнильеву дню - это к урожаю в будущем.

По традиции из собранного урожая готовят разнообразные блюда. Особое значение в народе имеет редька, которую еще называют "королевой овощей". Ее едят сырую, готовят, а сок используют при простуде. Согласно народным поверьям, если 13 сентября попробовать блюдо из редьки, то будешь здоров и счастлив зимой.

В этот день следует воздерживаться от ссор, осуждения, сплетен, нельзя завидовать и поддаваться жадности или унынию. Важно не отказывать в помощи.

В народе есть свои запреты:

не стоит веселиться и устраивать застолий - это к слезам;

не следует затевать уборку - уйдет благополучие;

не советуют совершать крупных покупок - могут обернуться неудачей.

На Корнильев день обычно не играли свадьбы и не сватались - говорят, брак окажется несчастливым. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 13 сентября

По народным приметам дня предсказывают погоду, урожай и даже зиму:

луна красного цвета - будут сильные ветры;

грачи улетели - к ранней зиме и скорому снегу;

куры линяют - зима окажется теплой.

Считается, что если в этот день пройдет дождь, то это последний дождь в этом году, а в следующем можно ждать богатый урожай.

